4 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek 5 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de 4 katlı binanın bodrumunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 1'i bebek 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesindeki 4 katlı binanın bodrumunda meydana geldi. Bodrum katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bodrum katı kapladı. İhbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumanların binayı kaplaması nedeniyle itfaiye tarafından tahliye çalışması başlatıldı. İtfaiye mahsur kalan 1’i bebek 5 kişiyi yangın merdiveni ile kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

