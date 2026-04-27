4 Kırsal Mahalleye 101 Milyonluk içme suyu yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Bünyan ilçesinde 26 kilometrelik, toplam maliyeti 101 milyon 149 bin 112 TL olan proje kapsamında, ilçeye bağlı İğdecik, Kahveci, Kösehacılı ve Musaşeyh mahallelerinde su arz güvenliğinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bünyan ilçesinde hayata geçirilen içme suyu yatırımını yerinde inceledi.

“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın Felsefesi ve Anlayışı İçerisinde…”

Bölgedeki 100 milyon TL’yi aşkın KASKİ yatırımını inceleyen ve projeye dair detaylı bilgi alan Başkan Büyükkılıç, “Yüz akımız KASKİ’miz tarafından burada Sultanhanı dediğimiz o bölgeden başlayan sondajlarımız 2 taneydi 3’e çıkarttık. Karacaören’in eteğinden geliyor, İğdecik bölgesine, oradan geliyor, Kahveci, Kösehacılı, Musaşeyh ve dolayısıyla 26 kilometrelik bir hat ile insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ve anlayışı içerisinde, suyum yok diyen bir vatandaşımız kalmasın diyerek, mazerete sığınmadan bu hizmetleri yapıyoruz” dedi.

“26 Kilometre 100 Milyon TL”

Büyükkılıç, çalışmada kullanılan malzeme kalitesine de dikkat çekerek, “Aynı zamanda borumuzun da en kalitelisini, duktil boruyu kullanıyoruz. Eskiden Kayseri’nin merkezinde duktil boruyu konuşamazdık, nereden nereye. Recep Tayyip Erdoğan farkı. Cumhurbaşkanımızın şahsında bizlere bu hizmet fırsatını veren, bu imkânları veren bakanlarımıza, ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. 26 kilometre 100 milyon TL, değer” diye konuştu.

Hem merkezi hem de taşrayı hizmetlerle ihya ettiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Amacımız yapılan çalışmaları yerinde görmek, ekiplerimizi de motive etmek, mahallelerimizi ziyaret edip, varsa talepleri yüz yüze dinlemektir. Şehrimizin merkezini de taşrasını da imar ve ihya etmeye devam diyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç’a ‘Hizmet’ Teşekkürü

İğdecik Mahalle Muhtarı Hüseyin Karafakıoğlu da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Bu hattan 4 köyümüz faydalanacak. Mahallem adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah işinizi rast getirsin” dedi.

Kahveci Mahallesi Muhtarı Emre Uzer ise “80 yıllık İğdeci, Kahveci, Musaşeyh, Kösehacılı su sorunumuzu Memduh Başkanımızın sayesinde çözüldü. Bundan dolayı halkımız, köyümüz adına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun başkanım” sözleri ile Büyükkılıç’a teşekkür etti.

KASKİ’nin kent genelinde sürdürdüğü altyapı güçlendirme çalışmaları çerçevesinde yürütülen proje ile özellikle yaz aylarında artan nüfus ve su tüketimine bağlı olarak yaşanan su yetersizliğine kalıcı çözüm sunulacak. Sultanhanı sondajından temin edilecek içme suyu, toplam 26 kilometrelik iletim hattı aracılığıyla bölge mahallelerine ulaştırılacak.

Teknik kriterlere uygun olarak gerçekleştirilecek hat imalatı sayesinde suyun güvenli, sağlıklı ve kesintisiz şekilde abonelere ulaştırılması sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, yaz dönemlerinde artan su ihtiyacına karşı bölgenin arz güvenliği güçlendirilirken, mevcut altyapının iyileştirilmesiyle su kayıplarının azaltılması ve sistem verimliliğinin arttırılması da hedefleniyor.

İncelemeler sırasında Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti. Büyükkılıç, yatırımın bölge halkının yaşam kalitesini artıracağını belirterek, altyapı yatırımlarının aralıksız süreceğini ifade etti.