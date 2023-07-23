4 kişilik bir ailenin aşure maliyeti 120 lira

Ürünlerimizde Yüzde 50-60 fiyat geçişi olmaktadır. Önceki senelere göre bu sene talebin çok fazla olacağını düşünmüyorum” dedi.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10’uncu günü idrak edilen Aşure Günü'nde 'aşure' dağıtılarak bereketin yayılacağına inancı Anadolu topraklarında yüzyıllardır sürdürülüyor. Türkiye’de de aşure Muharrem ayının son gününe kadar yapılıyor ve dağıtılıyor. Yüksek üretim maliyetleri aşurelik malzeme fiyatlarını da etkiledi. 4 kişilik bir ailenin ise aşure maliyetinin minimum 120 lira olduğunu dile getiren Çerez 38 Firma Sahibi Mehmet Akbaş, “Bu sene muharrem ayının 10’u olan aşure günü 28 Temmuz’a denk geliyor. Bununla beraber aşure malzemelerine Kayseri halkı daha çok talep gösteriyor. Dört kişilik bir ailemiz için aşure malzemesi minimum 120 liradır. Geçen sene 70-80 lira olan aşure malzememiz bu sene minimum 120 liradan başlamaktadır. Ürünlerimizde Yüzde 50-60 fiyat geçişi olmaktadır. Aşure yoğunluğu yok ama Kayseri halkından talep bekliyoruz. Geçen seneye göre bu sene talebin çok fazla olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

‘BU SENE AŞURENİN SADECE AİLE İÇİNDE DAĞITILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Fiyat artışlarının fazla olmasından kaynaklı geçen seneye göre badem ve fındığa talebin daha az olduğunu söyleyen Akbaş, “Fiyat artışı çok fazla olduğu için, bu sene aşurenin sadece aile içinde dağıtılacağını düşünüyorum. Aşure malzemeleri; buğday, nohut, pirinç, incir, ceviz, kuş üzümü, sarı üzüm, fındık ve kayısıdan oluşmaktadır. Aşure malzemelerinin olmazsa olmazı; nohut, pirinç ve kuru üzüme talep biraz daha fazla. Fındık ve bademin fiyat artışı yüksek olduğundan dolayı, geçen seneye nazaran bu sene biraz daha az talep görmektedir. Tüm Kayseri halkının muharrem ayını ve aşure gününü şimdiden kutluyorum” şeklinde konuştu.

AŞURENİN İÇ MALZEMELERİNİN FİYATLARI

Buğday 1 kilogram: 19,90 TL

Pirinç 1 kilogram: 40 TL

Kuru üzüm 1 kilogram: 80 TL

Kuru fasulye 1 kilogram: 50 lira TL

Nohut 1 kilogram: 60 TL

Çiğ badem 1 kilogram: 199, 90 TL

Fındık 1 kilogram: 230 TL

Ceviz 1 kilogram: 200 TL

Kuru kayısı 1 kilogram: 200 TL

Şeker 1 kilogram: 24 TL

Süslemesi için de;

Nar 100 gram: 60 TL

Kuru incir 1 kilogram: 69,90 TL

Tarçın 50 gram: 23,50 TL.