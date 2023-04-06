4 parti seçime CHP listesinden giriyor

Altılı Masa koalisyonunda bulunan 4 partinin, genel seçime Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden gireceği öğrenildi.

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  • 06.04.2023 12:27
  • Güncelleme: 06.04.2023 12:50
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4 parti seçime CHP listesinden giriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor. Altılı Masa koalisyonunda bulunan Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin, milletvekilliği seçimine CHP listelerinden gireceği öğrenildi.

1ha

Kayseri Gündem
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