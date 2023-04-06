4 parti seçime CHP listesinden giriyor
Altılı Masa koalisyonunda bulunan 4 partinin, genel seçime Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden gireceği öğrenildi.
- 06.04.2023 12:27
- Güncelleme: 06.04.2023 12:50
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor. Altılı Masa koalisyonunda bulunan Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin, milletvekilliği seçimine CHP listelerinden gireceği öğrenildi.
1ha
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