4 sanatı 1 tabloda birleştirdi

Kayseri'de 25 yıldır Kaligrafi Sanatı yapan Osman Durmuş bir tabloda ebru, yaprak, hat ve minyatür sanatlarını birleştirdi. Sanatçı Osman Durmuş, 'Sanatlar iç içe olduğu zaman daha da güzelleşiyor' dedi.

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  • 27.12.2022 11:00
  • Güncelleme: 27.12.2022 11:19
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4 sanatı 1 tabloda birleştirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 25 yıldır Kaligrafi Sanatı yapan Osman Durmuş; bir tabloda ebru, yaprak, hat ve minyatür sanatlarını birleştirdi. Sanatçı Osman Durmuş, “Sanatlar iç içe olduğu zaman daha da güzelleşiyor” dedi.

Kayseri’de 25 yıldır kaligrafi sanatını icra eden Osman Durmuş, bir tablo içerisinde 4 farklı sanatı birleştirdi. Yaptığı tabloda ebru, yaprak, hat ve minyatür sanatlarını birleştiren sanatçı Osman Durmuş, birçok eseriyle vatandaşların ilgisini topluyor. Farklılık arayarak böyle bir yola çıktığını söyleyen Durmuş, bu ürünün dışında geliştirdiği yöntemle camın üzerine de ebru yapıyor.

“Sanatlar iç içe olduğu zaman daha da güzelleşiyor”

Sanatları birleştirerek, iç içe yapmanın sanata farklı bir hava kattığını ifade eden Osman Durmuş; “Ben yeniliği seviyorum. Yani ’yenilik’ derken birkaç sanatı bir tabloda birleştirmeyi düşündüğüm gibi ebru sanatıyla da ilgileniyorum. Ebru sanatı burada ahşap üzerine aldık. Arkasındaki zemin kağıt ve üzerinde yine bir ebru sanatı var. Onun üzerinde yaprak sanatı var. Yaprak sanatı üzerinde hat var. Arapçadaki ’Elif’ harfini yaptık. Son olarak arka fonda da minyatür sanatını gerçekleştirdik. Burada 4 tane sanatımız var. Bu sanatları birleştirerek, tablo haline getirdik. Bütün sanatlar iç içe olduğu zaman daha da güzelleşiyor. Bu düşünceyle birleştirmeye başladım. İnsanlar farklı sanatları gördükleri zaman çok beğeniyorlar. O beğenilerin hepsi bize güç veriyor. Bu güçle de biz daha fazla kendimize yer ayırarak, böyle bir sanat oluşturuyoruz. Buna benzer birçok ürünümüz var. Bu sadece bir tanesi diyebilirim. Ben aynı zamanda bu işlemi cam üzerinde de yaptım. Cam üzerine ebru almak biraz daha zordur. Kağıt gibi esnek olmadığı için çabuk hava alır, hava almayan yerlerde de boya tutmaz. Tutmayınca da orada bir problem olur. Bu ürünü yapmamı 3-4 günümüzü aldı. Çünkü ebru yaptığımız ahşabın kurumasını bekledik. Yaklaşık 5-6 saat zaman zarfında kurudu. Kuruduktan sonra yaprağa çalıştık. Hatta yaprağın kurumasını da sayarsak, bir haftayı buldu” şeklinde konuştu.

“Sanatla ilgilenin”

Vatandaşları sanatla ilgilenmeye davet eden Durmuş, “Sanatı pahası, ücreti olmaz ama yaptığımız ürünlere göre de fiyatlarımız değişiyor. 500 TL ile 10 bin TL arasında ürünlerimizin fiyatları değişiyor. Vatandaşların bizlere destek olmasını istiyoruz. Buraya gelip, bizleri ziyaret etmelerini, sanatımız ile ilgilenmelerini, bizleri ileriye dönük sanatla ilgilenmemizi sağlayacak davranışlar bekliyoruz. Maddi manevi desteklerini bekliyoruz. Sanatla ilgilenmelerini istiyoruz. Çocuklarını getirsinler, kendileri gelsinler. Alışveriş Merkezlerine gitmektense böyle sanatın icra edildiği yerlere gitmelerini istiyorum” diye konuştu.

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İHA

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