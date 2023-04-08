4 suçtan 21 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 farklı suçtan toplam 21 yıl hapis cezası bulunan kadın şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • 08.04.2023 09:54
  • Güncelleme: 10.04.2023 10:07
  • 51
4 suçtan 21 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 farklı suçtan toplam 21 yıl hapis cezası bulunan kadın şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kayabaşı mahalledeki bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında; ’bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığını ihlal’, ’başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma’, ve ’kasten yaralama’ suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (41) yakalandı.

Gözaltına alınan G.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu

KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu

Çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti

Çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti

Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023

Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023

Vali Vekili Esmer: 'Kayseri'de 45 bin depremzede, 8 bin depremzede öğrenci misafir ediyoruz'

Vali Vekili Esmer: 'Kayseri'de 45 bin depremzede, 8 bin depremzede öğrenci misafir ediyoruz'

Anadolu Yıldızları 'devam' dedi

Anadolu Yıldızları 'devam' dedi

Başkan Mehmet Cabbar: 'Efeler Ligi'nde önemli tecrübeler kazandık'

Başkan Mehmet Cabbar: 'Efeler Ligi'nde önemli tecrübeler kazandık'

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

4
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

5
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıldönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıldönümü kutlandı

Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

DAHA FAZLA
Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Kayserispor bugün Ümraniyespor'u ağırlayacak

Kayserispor bugün Ümraniyespor’u ağırlayacak

Büyükşehir'den kırsala '3 milyon metrekare' kilit parke

Büyükşehir’den kırsala ‘3 milyon metrekare’ kilit parke

Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Kayseri Büyükşehir'in iki yeni kütüphanesi daha yolda

Kayseri Büyükşehir'in iki yeni kütüphanesi daha yolda