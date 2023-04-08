4 suçtan 21 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 farklı suçtan toplam 21 yıl hapis cezası bulunan kadın şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kayabaşı mahalledeki bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında; ’bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığını ihlal’, ’başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma’, ve ’kasten yaralama’ suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (41) yakalandı.

Gözaltına alınan G.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.