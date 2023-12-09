Nevşehir’de bulunan sivil toplum kuruluşlarının birlikte kurduğu Filistin’ine destek platformu tarafından organize edilen etkinlikte anneler ve çocukları bir araya geldi.

Nevşehir Kurşunlu Camisi avlusunda bir araya gelen Nevşehirli anneler ve çocukları Filistin için birlik çağrısında bulundu.

Programa katılan 4 yaşındaki Hafsa Çakmak, “Filistin’deki çocuklar bizim kardeşimizdir. Hiçbir yerde çocuklar ölmesin. Biz kardeşlerimizin yanındayız. Yaşamak onlarında hakkı. Oynamak onların da hakkı. Filistin’deki kardeşlerimize selam olsun” sözleriyle Filistin’e selam yolladı.

Programa katılan bir çocuk da Mehmet Akif İnan’ın yazdığı Mescit-i Aksa şiirini okudu. Programa katılan anneler adına Esra Tutal’da bir konuşma yaptı. Tutal konuşmasında, “Filistin’i yıllardır abluka altında tutan terör devleti İsrail, 7 Ekim’den bu yana yeni bir işgal girişiminde bulunmaktadır. Hatta bu bir soy kirimdir, bu bir katliamdır. Çocukların emniyette olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Onları öldürmeyi haysiyet sayan ve mücadele sayan, savaş hukukunu yok sayan bir katil sürüsü ile karsı karsıyayız. 7 Ekim’den bu yana yaklaşık 40 bin tondan fazla bomba atılda, 219 eğitim tesisi ve onlarca hastane vuruldu, 700 binin üzerinde İnsan yerinden edildi, evlerin yarısından fazlası yitildi. Yaklaşık 18 bin kişi şehit edildi. 46 binden fazla yaralı, 7 bin 500’ den fazla kayıp var” dedi.

Gazze’de yeterli içme suyu, gıda, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin olmadığını söyleyen Tutal, “Dünya Sağlık örgütü salgın hastalıklar için uyarılarda bulunuyor. Ameliyatlar anestezisiz yapılıyor. Gazze’ de; Milli Eğitim Bakanağı çok çocuğun şehit olması sebebiyle 2023-2024 Eğitim Öğretim yılını sona erdiğini bildirdi. Gazze’de elektrik yok, internet yok, telefon hatları yok; âdeta Filistin halkının dünya ile olan bütün irtibatı koparıldı. Terör devleti İsrail Gazze’mi tamamen işgal etmek istiyor. Filistin halkı için hedeflediği tek şey toplu bir soykırım! Filistin halkı kendi vatanında mülteci durumuna düşürülmüş. Ümmet coğrafyasındaki tüm kardeşlerimize de bir çağrımız var!

Arkadaşlar biz burada cephede değiliz ama elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Peki, ne yapabiliriz? Bir mümin olarak dua edeceğiz ve duamızda ısrar edeceğiz, maddi yardımda bulunacağız ve boykota devam edeceğiz bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Program daha sonra yapılan dua ile son buldu.