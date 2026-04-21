40 bin gence 3 asgari ücret 'maaşlı çiftçilik' dönemi başlıyor

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Çelik, söz konusu projenin Türkiye tarımının geleceği açısından stratejik, yenilikçi ve umut verici bir adım olduğunu belirterek, “Genç nüfusun üretimden uzaklaşması, kırsaldan kente göçün artması ve üretici yaş ortalamasının yükselmesi gibi sorunlar artık ertelenemez bir noktaya gelmiştir. Bu nedenle gençlerimizi yeniden üretime kazandıracak her adımı son derece kıymetli buluyoruz” dedi.

Projenin yalnızca bir istihdam modeli olmadığını vurgulayan Çelik, “Bu proje aynı zamanda üretim kültürünü yeniden inşa edecek önemli bir kalkınma hamlesidir. 10 üniversitenin dahil olduğu, yapay zekâ destekli eğitim sistemleri ve AR-GE çiftliklerini içeren bu yapı, bilim ile sahayı buluşturan örnek bir modeldir” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde 40 bin gence 40 bin çiftlik kurulmasının hedeflenmesini de değerlendiren Çelik, “Doğru uygulandığı takdirde bu proje tarımda yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır” diye konuştu.

Projede gençlere sağlanacak ekonomik desteklere de dikkat çeken Çelik, “Bekâr gençlere iki, evli gençlere üç asgari ücret verilmesi ve belirli bir sürenin sonunda işletmelerin kendilerine devredilecek olması, gençlerimiz açısından güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu yönüyle proje, kırsalda kalıcılığı teşvik eden önemli bir adımdır” dedi.

Üniversitelerin akademik birikiminin sahaya yansıtılmasının önemine de değinen Çelik, “Uygulamalı eğitimin güçlendirilmesi ve teorik bilginin üretimle buluşması, verimliliği artıracak ve projenin başarı şansını yükseltecektir” şeklinde konuştu.

Öte yandan tarım sektörünün yalnızca proje bazlı yaklaşımlarla güçlenemeyeceğinin altını çizen Çelik, “Gençlerin kırsalda kalıcı olması için üretim maliyetlerinin düşürülmesi, pazarlama sorunlarının çözülmesi, alım garantilerinin sağlanması ve sosyal güvence mekanizmalarının güçlendirilmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

TÜRKYED olarak gençlerin üretimde aktif rol aldığı, teknolojinin etkin kullanıldığı ve planlı bir tarım modelinin hayati önem taşıdığını belirten Çelik, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerin istihdamına katkı sağlayacak bu tür projeleri desteklediklerini dile getirdi.

Genel Başkan Nihat Çelik, projeden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin ülke tarımına ve gençlere hayırlı olması temennilerinde bulundu.