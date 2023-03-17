40 Günde 4 üzerinde 578 deprem yaşadık

Kahramanmaraş Merkezli 6.7 ve 6.8 şiddetinde depremlerin sonrasında, 40 gün içinde ülkemizin birçok kentinde 4 şiddeti büyüklüğünde 578 deprem yaşandı.

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  • 17.03.2023 14:48
  • Güncelleme: 17.03.2023 14:48
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40 Günde 4 üzerinde 578 deprem yaşadık

Merkezi Kahramanmaraş olan depremin ertesi gününde deprem uzmanlarının ifade ettiği gibi en az bir yıl devam edecek olan artçı sarsıntılar, deprem bölgesinde bulunan 11 ille beraber ülkemizin birçok yöresinde azalan oranlarda hissedilmeye devam ediyor.

Şiddeti 1 ve üzeri olan toplam 17 bin 552 artçı şokların yaşandığı ülkemizde, 3 ve 3.9 arasında 2370, 4-4.9 arasında 530, 5-5.9 arasında 46 ve 6 şiddetinden yukarı da 2 büyük deprem yaşandı.

Özellikle hissedilen ve hissedenleri tedirgin eden 4 ve yukarısı şiddetindeki depremlerin sayısı her geçen gün azalan oranda devam etmekte.  

Haber Merkezi

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