40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

3. Akkışla Dostluk Turnuvası Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Aslan Beyin başlama vuruşuyla başladı. Bu sene turnuva da 40 yaş üstü oyunculardan oluşan 6 takımın katıldı.

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  • 14.09.2023 11:16
  • Güncelleme: 14.09.2023 11:18
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçe dernekleri ile beraber oluşturulan organizasyondaki amaçlarının sporun tanıştırıcı kaynaştırıcı yönünü kullanarak Kayseri’de yaşayan Akkışlalıları bir araya getirmek olduğunu belirten Tertip Komitesi Başkanı Alparslan Sungur, bu sene üçüncüsü düzenlenen turnuvanın çok güzel anılar ve dostluklar oluşturduğunu söyleyerek, bu turnuvanın geleneksel hale geldiğini ve herkesin özlemle beklediğini söyledi. 

Ayraca Bu turnuva kendisi ile  beraber Akkışla Spor Başkanı Volkan Altındağ, Akkışla Dernek Başkanı Selvettin Uluç, Manavuz Dernek Başkanı Zeki Yılmazer, Kululu Dernek Başkanı Ali Bayazıt, Girinci Dernek Başkanı Erkan Karakuş, Gilaburu Birliği Başkanı Uğur Tunç, beylerin bir araya gelmesi ile yapıldığını belirten Sungur; aynı zamanda Takım Kaptanları Alevkışladan Ahmet Karaarslan, Girinciden Ayhan Durnacı, Manvuzdan Selim Şahin, Yukarı Mahalleden Kahraman Akbal,  Şen Mahalleden Mustafa Görgün, Gilaburu Birliğinden Yalçın Güner beylerin emekleri de çok büyük diye belirtti 

Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Alpaslan Sungur, turnuvaya maddi anlamda katkı sağlayanlara teşekkür ederek onların isimlerini de şu şekilde diye sıraladı: KAYAOĞLULARI METAL: Ahmet KAYA ALTINDAĞ MEKANİK: Volkan ALTINDAĞ,  AYBİL ÇANTA: Bilal YÜCE, GİLABURU BİRLİĞİ KURUCU BAŞKANI: Osman GÜNER, KARAHACILAR BAZA BAŞLIK: İbrahim ÇAMDAL, DALYAN BALIKÇILIK Menderes KARAGÜL, HAS TAVUKÇULUK: Yusuf COŞKUN, ORGANİZATÖR: Cengiz YEL, DUMAN MEKANİK: Talip DUMAN, REFİKGOLD: Refik KARAKUZAY, İSA SAAT: Tamer KARAKUZA.

Haber Merkezi

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