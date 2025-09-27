40 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'Kasten Öldürme' ve 'Hırsızlık, Yağma, Kasten Yaralama, Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan toplam 89 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan 18 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (40) ve “Hırsızlık, Yağma, Kasten Yaralama, Dolandırıcılık” konulu suçlardan toplam 89 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.