40 Yıl Önceki Mezunlar ERÜ Kampüsünde Bir Araya Geldi

Mezunlara yönelik gün boyu bir dizi etkinliğin düzenlendiği “Mezun Buluşması” ilk olarak Erciyes Kültür Merkezi’ndeki açılış programı ile başladı. Düzenlenen programa; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga, senato üyeleri, fakülte dekanları, 40., 35., 30., 20. ve 10. yılını geride bırakan ERÜ’lü mezunlar ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte, ilk olarak Öğr. Gör. Nihal Şengün solistliğinde ERÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu tarafından konser verildi. Konserin ardından etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin hikayesinin köklü bir mirastan geldiğini belirterek, şunları kaydetti: “Erciyes Üniversitesi, sizlerin hayatında yalnızca bir eğitim durağı olmadı. Kiminiz burada mesleğinin ilk adımını attı. Kiminiz hayat boyu sürecek dostluklar kurdu. Kiminiz bir hocasının sözüyle yönünü buldu. Kiminiz bu kampüsten ayrılırken yanında yalnızca bir diploma değil; bir kimlik, bir duruş ve güçlü bir aidiyet duygusu taşıdı. İşte bugün burada, o aidiyeti yeniden hissetmek için birlikteyiz. Erciyes Üniversitesi’nin hikayesi köklü bir mirastan besleniyor. Gevher Nesibe’den bugüne uzanan ilim, şifa ve insanlığa hizmet anlayışı; üniversitemizin ruhunda yaşamaya devam ediyor. Bizler bu mirası, Türkiye Yüzyılı’nın güçlü vizyonuyla geleceğe taşıma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Bugün Erciyes Üniversitesi olarak aynı anlayışı; bilimle, araştırmayla, teknolojiyle ve eğitimle büyütmeye çalışıyoruz. Sizler bu kampüsün farklı dönemlerine tanıklık ettiniz. Bugün yeniden geldiğinizde belki eski yürüyüş yollarınızı, fakülte binalarınızı, dersliklerinizi, kütüphaneyi ya da arkadaşlarınızla vakit geçirdiğiniz alanları hatırlıyorsunuz. Bazı yerler değişti, bazı alanlar yenilendi, kampüs büyüdü; ama Erciyes Üniversitesi’nin özü aynı kaldı: insan yetiştirmek, bilgi üretmek ve ülkesine değer katmak.”

Konuşmasında “Son yıllarda kampüsümüzü daha canlı, daha üretken ve daha güçlü bir yaşam alanına dönüştürmek için önemli adımlar attık” diyen Rektör Prof. Dr. Altun şöyle devam etti: “Kütüphanemizde yaptığımız yenileme çalışmalarıyla öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza daha nitelikli çalışma alanları sunduk. Çalışma alanlarını, sosyal alanları ve kitaplık kapasitesini artırarak kütüphanemizi günün her saatinde yaşayan bir öğrenme merkezine dönüştürdük. ERÜ Sahne ile kampüsümüzde kültürün, sanatın ve gençliğin sesini daha görünür hâle getirdik. Çünkü üniversite hayatı, dersliklerde öğrenilen bilgiler kadar; sahnede, atölyede, spor alanında, kulüplerde ve dost sohbetlerinde kazanılan tecrübelerle de anlam kazanır. ERÜ Mağaza ile kurumsal aidiyetimizi daha görünür kıldık. Bugün bir öğrencimizin, bir mezunumuzun ya da bir mensubumuzun Erciyes Üniversitesi adını gururla taşıması bizim için çok kıymetli. Çünkü biliyoruz ki bir üniversitenin en güçlü markası, tabelası değil; mezunlarıdır. Sürdürülebilir kampüs hedefimiz doğrultusunda Güneş Enerjisi Santralimizle enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı alanında güçlü bir adım attık. Bugünün üniversitesi, geleceğin dünyasına karşı sorumluluk taşıyan üniversitedir. Biz de bu bilinçle kaynaklarını verimli kullanan, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kampüs anlayışını güçlendiriyoruz.”

Mezunlar tarafından yapılan konuşmalarda ise Afşın Alper Cerit, Güler Şanlı Öztürk, Ergül Ünal ve Bekir Padar da öğrencilik anılarından bahsederek, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından mezuniyetinin 40., 35., 30., 20. ve 10. yılını geride bırakan mezunlara sertifika verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi.

Farklı fakültelerden mezunların yeniden bir araya geldiği etkinliğin ikinci bölümünde ise ERÜ Merkez Yemekhanesi’nde mezunlara özel öğle yemeği ikramında bulunuldu.

Öğrenci gruplarının konserleri, fakültelerin tanıtım stantları, öğrenci toplulukları ve ERÜ Mağaza noktasının mezunlarla buluştuğu etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Altun, mezunlar ile yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Kurulan stantları da tek tek ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

(RHA)