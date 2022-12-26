40 yıl sonra kavuştukları suyu gözyaşıyla karşıladılar

Yozgat'ın Çekerek ilçesi merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 kişinin yaşadığı mezradaki 40 yıllık su problemi tarih oldu.

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  • 26.12.2022 13:02
  • Güncelleme: 26.12.2022 13:02
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40 yıl sonra kavuştukları suyu gözyaşıyla karşıladılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Çekerek ilçesi merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 kişinin yaşadığı mezradaki 40 yıllık su problemi tarih oldu.

Çekerek ilçesi Kızlar Kayası mevkiinde 10 haneli ve 60 nüfuslu mezrada yaklaşık 40 yıldır yaşanan su sorunu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talebi doğrultusunda Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır’ın girişimleriyle giderildi. Çekerek ilçesinde rafting parkuru yapımı çalışmaları sırasında sıkıntılarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ileten mezra halkının talepleri karşılıksız kalmadı ve Çekerek Belediyesi mezraya içme ve kullanma suyu gelmesi için çalışma başlattı.

Mezrada bulunan bir çeşmeden 40 yıl boyunca hem kendi hem de hayvanlarının su ihtiyacını karşılayan zaman zaman da sudan kaynaklanan hastalıklarla da savaşan mezra halkı şu an ev musluklarından akan temiz suyun sevincini yaşıyor. Belediye tarafından hazırlanan proje sonrası getirilen su ile buluşan mezra sakinlerinin kimi mutluluk gözyaşı dökerken kimi de sevinç çığlıkları atarak emeği geçenlere teşekkür etti.

“Sudan sonra hayatımız kolaylaştı”

Mezra sakinlerinden Meryem Karabulut, yıllardır su sorunu yaşadıklarını söyleyerek, “40 yıldır suyumuz yoktu, geldiği için mutluyum. Yıllarca su sorunu yaşadık, geldiğinde gözlerimiz yaşardı, yaşadığımızı bir biz biliriz. Burada 60-70 kişi var ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımız da çok susuzluk çekti. Bu sudan hayvanlarımız da biz de sebeplendik, hayatımız kolaylaştı. Suyumuzun gelmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a, Belediye Başkanımız Eyüp Çakır’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Suya çok muhtaçtık”

Fadime Karabulut ise çok mutlu olduklarını söyleyerek “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a, Belediye Başkanımız Eyüp Çakır’a teşekkür ediyorum. Su hayat demek, suyun olduğu yerde temizlik olur. Suya çok muhtaçtık, hayvanlarımızın su içtiği yerden suyu alıp süzdürüyorduk, ondan sonra bu suları kullanıyorduk. 40 senedir suyumuz yoktu.” şeklinde konuştu.

“Kendimi bildim bileli su yoktu”

68 yaşındaki Duran Karabulut da, “Ben beni bildim bileli suyumuz yoktu, hayvanlarımız da biz de çok perişandık. Şimdi suyumuz geldi emeği geçenlerden Rabbim razı olsun” diye konuştu.

İHA

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