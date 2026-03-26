400 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 19/03/2026 - 25/03/2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 400 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

400 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde abartı egzoz, drift,  makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 19/03/2026 - 25/03/2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda; 5 araç/sürücüye modifiyeli araç sürücüsüne 5.000 TL cezai işlem uygulandı, araç uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edildi. 84 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak suçundan 40.000 TL cezai işlem uygulandı, sürücü araç sürmekten men edildi.
76 araç/sürücüye sürücü belgesi geçici/daimi geri alındığı halde araç kullanmak suçundan 200.000 TL cezai işlem uygulandı, sürücü araç sürmekten men edildi. 8 araç/sürücüye makas atma suçundan 90.000 TL cezai işlem uygulandı, araç 60 gün men edildi, sürücü belgesi 60 gün geri alındı. 270 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali suçundan 5000 TL cezai işlem uygulandı. 97 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak suçundan 25.000 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesi 6 ay geri alındı, sürücü araç sürmekten men edildi. 7 araç/sürücüye alkolmetreye üflememek suçundan 150.000 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesi 5 yıl geri alındı, sürücü araç sürmekten men edildi. 52 araç/sürücüye ışık donanımı suçundan 1.246 TL cezai işlem uygulandı. 3 araç/sürücüye drift yapmak suçundan 140.000 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesi 60 gün geri alındı, araç 60 gün trafikten men edildi. 67 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek suçundan 1.246 TL cezai işlem uygulandı. 400 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak suçundan 5.000 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

