407 litre el yapımı içki ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 407 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 27.12.2022 18:24
  • Güncelleme: 28.12.2022 10:06
  • 49
407 litre el yapımı içki ele geçirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 407 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Yesilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak alkol satışlarının engellenmesine yönelik istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Soğanlı Mahallesi’nde T.İ. ve N.A.’nın ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet 120 kilogramlık bidonlar içerisinde, 4 adet 40 kilogramlık bidon içerisinde, 1 adet 10 kilogramlık bidon içerisinde, 1 adet 5 kilogramlık bidon içerisinde ve 1 Adet 2,5 kilogramlık bidon içerisinde olmak üzere toplam 407 litre el yapımı şarap bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir Zabıtası, huzur ve güven için 7/24 görev başında

Büyükşehir Zabıtası, huzur ve güven için 7/24 görev başında

Avrupa ve Türkiye'nin en büyüğünde bir ilk

Avrupa ve Türkiye'nin en büyüğünde bir ilk

Bilgilendirme toplantısı

Bilgilendirme toplantısı

'Dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu çıktı

Kaçak sigara operasyonunda tabanca ele geçirildi

Kaçak sigara operasyonunda tabanca ele geçirildi

407 litre el yapımı içki ele geçirdi

407 litre el yapımı içki ele geçirdi

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

6
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tespih fiyatlarını malzeme ve işçilik süreleri belirliyor

Tespih fiyatlarını malzeme ve işçilik süreleri belirliyor

25 kuruşluk ücrette değişiklik yapılmadı.

25 kuruşluk ücrette değişiklik yapılmadı.

DAHA FAZLA
' resmi indirmeyi denediler indiremediler '

' resmi indirmeyi denediler indiremediler '

Beyazşehir Kur'an Kursu Tesisi'nde geri sayım

Beyazşehir Kur'an Kursu Tesisi'nde geri sayım

Mehmet Akif Talas'ta anlatıldı

Mehmet Akif Talas'ta anlatıldı

Büyükşehir'den 74 adet 'altgeçit dükkan' ihalesi

Büyükşehir'den 74 adet 'altgeçit dükkan' ihalesi

Büyükşehir'den 'Macera Parkı Alanı' ihalesi

Büyükşehir'den 'Macera Parkı Alanı' ihalesi