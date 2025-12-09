41 suç kaydı olan suç makinesi sürücü, polis kovalamacasında yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu şok uygulamalar sonucunda;

'Dur' ihtarına uymayarak araçla 2 vatandaşın yaralanmasına sebep olan ve kaçış esnasında sivil araçlara da zarar veren ve 41 suç kaydı olduğu tespit edilen araç sürücüsü 21 yaşındaki İ.S.T ve 22 yaşındaki Y.C.K., Organize Sanayi Bölgesi Dağ Yolu mevkiinde yakalandı. Yapılan kontrollerde araç içerisinde bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi ve sürücü İ.S.T.'nin uyuşturucu madde etkisinde olduğu da tespit edildi.

Sürücü İ.S.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi ve söz konusu olayla ilgili 'uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından da ayrıca 156 bin 623 lira idari para cezasına çarptırıldı.