42 adet yasa dışı sigara imalathanesi deşifre edildi

Kayseri dahil 79 ilde 'Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı' yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 100 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 79 ilde yapılan çalışmalar sonucu; yasa dışı tütün mamulleri, makaron ile elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere yönelik 79 ilde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 100 Milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi. 42 adet yasa dışı sigara imalathanesi deşifre edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tütün ve alkolden elektronik eşyaya, tarihi eserden akaryakıta kadar tüm kaçakçılık türlerine yönelik operasyonlarımıza devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mezarlık Bilgi Sistemi hizmete girdi
Mezarlık Bilgi Sistemi hizmete girdi
Mezarlıklarda bayram için kapsamlı temizlik
Mezarlıklarda bayram için kapsamlı temizlik
Hüdayi Vakfı'ndan Ekranlar Üzerinden Kültürel Saldırılara Karşı Açıklama
Hüdayi Vakfı’ndan Ekranlar Üzerinden Kültürel Saldırılara Karşı Açıklama
TDV Kayseri Kadın Kolları'ndan çocuklara bayram hediyesi
TDV Kayseri Kadın Kolları’ndan çocuklara bayram hediyesi
Hacılar'da 16 Derslikli Yeni Lise Yapılıyor
Hacılar'da 16 Derslikli Yeni Lise Yapılıyor
KTO Başkanı Gülsoy'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
KTO Başkanı Gülsoy’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
