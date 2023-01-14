42 bin 500 lira sahte para ile yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından üst araması yapılan kişiden 42 bin 500 lira sahte para çıktı.
- 14.01.2023 04:15
- Güncelleme: 14.01.2023 04:15
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Kayseri’de polis ekiplerince Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan kişiye üst araması yapıldı. Şüpheliden 42 bin 500 lira değerinde sahte para ve döviz ele geçirildi.
Sahte paralarla yakalanan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
1ha
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