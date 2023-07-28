42 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

 Kayseri'de annesiyle birlikte yaşayan 42 yaşındaki M.A. henüz bilinmeyen sebepten dolayı evinde ölü olarak bulundu. 

PAYLAŞ
  • 28.07.2023 00:13
  • Güncelleme: 28.07.2023 00:13
  • 64
42 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Saraybosna Mahallesi Erdi Sokak üzerinde meydana geldi. M.A’dan haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri M.A.’nın (42) hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de bu yazın en sıcak günü: termometreler 37 dereceyi gösterdi

Kayseri’de bu yazın en sıcak günü: termometreler 37 dereceyi gösterdi

Kayserili İş İnsanı Demirel MHP Ankara Yönetiminde

Kayserili İş İnsanı Demirel MHP Ankara Yönetiminde

Anız yangını büyümeden söndürüldü

Anız yangını büyümeden söndürüldü

Ücretsiz Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri Başladı

Ücretsiz Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri Başladı

2023 yatırımları masaya yatırıldı

2023 yatırımları masaya yatırıldı

Kayseri'de termometreler 38 dereceyi gösterdi

Kayseri'de termometreler 38 dereceyi gösterdi

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine zam kesinleşti: 36 lirayı geçti

Motorine zam kesinleşti: 36 lirayı geçti

42 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

42 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

DAHA FAZLA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Develili şehit İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Develili şehit İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri semt pazarı fiyatları |27.07.2023

Kayseri semt pazarı fiyatları |27.07.2023

Yeni açılacak Sinan Kütüphanesi'nde ağaç hassasiyeti

Yeni açılacak Sinan Kütüphanesi’nde ağaç hassasiyeti

Gazeteci Ensari'nin acı günü

Gazeteci Ensari’nin acı günü