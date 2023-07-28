42 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kayseri'de annesiyle birlikte yaşayan 42 yaşındaki M.A. henüz bilinmeyen sebepten dolayı evinde ölü olarak bulundu.
- 28.07.2023 00:13
- Güncelleme: 28.07.2023 00:13
- 64
Olay, Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Saraybosna Mahallesi Erdi Sokak üzerinde meydana geldi. M.A’dan haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri M.A.’nın (42) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN