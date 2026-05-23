43 Yıllık Üroloji Uzmanı Haktanır'a Veda Töreni Düzenlendi

43 Yıllık Üroloji Uzmanı Dr. Tevfik Haktanır’a Veda Töreni Düzenlendi

(RHA)- Kayseri Devlet Hastanesi’nde görev yapan 43 yıllık Üroloji Uzmanı Dr. Tevfik Haktanır için emekliliği dolayısıyla veda töreni düzenlendi.

Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde uzun yıllar görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Tevfik Haktanır için emeklilik programı gerçekleştirildi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi döneminden itibaren 43 yıldır sağlık hizmeti sunan Haktanır’a, düzenlenen törende plaket takdim edildi. Törene Başhekim Yardımcıları Dr. Abdulkadir Kantar, Dr. Yakup Uslu, Dr. Mustafa Bikrin ile hastane doktorları ve personeller katıldı. Programda konuşma yapan Dr. Tevfik Haktanır, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, sağlık camiasında hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.Kayseri Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise meslek hayatı boyunca sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunan, bilgi ve tecrübeleriyle birçok hekime ve sağlık çalışanına örnek olan Haktanır’a teşekkür edilerek, emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve huzur temennisinde bulunuldu.

