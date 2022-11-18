45 dakikalık maçı 40 dakika oynatan hakeme 3. Lig'de görev

Kayseri süper Amatör Küme'de 45 dakikalık maçı 40 dakika oynatan hakem Mehmet Ekmekyermez, ödüllendirilircesine görevlendirildi.

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  • 18.11.2022 09:26
  • Güncelleme: 18.11.2022 09:57
45 dakikalık maçı 40 dakika oynatan hakeme 3. Lig'de görev
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri süper Amatör Küme’de 45 dakikalık maçı 40 dakika oynatan hakem Mehmet Ekmekyermez, ödüllendirilircesine görevlendirildi.

Geçen hafta Kayseri süper Amatör Küme’ye dahil Kayserigücü-Kayseri Gençlerbirliği maçının ilk yarısını 45 dakika yerine 40 dakika oynatan hakem Mehmet Ekmekyermez’e Türkiye 3. Lig maçında görev verildi. Hacı Mehmet Ekmekyermez, Pazar günü oynanacak Ayvalıkgücü Belediyespor-Orduspor 1967 maçına yardımcı hakem olarak atandı.

Kayserigücü-Kayseri Gençlerbirliği maçında kural tanımazlık eden hakemin dinlendirilmesi beklenirken, 3. Lig’den görev gelmesine amatör futbolseverler tarafından, "Ya hakemler amatör futbolu umursamıyor ya da bu hakemler, ne gözlemci ne de hakem kurulu tanıyor" yorumunu yapmasına neden oldu.

İHA

Kayseri Gündem
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