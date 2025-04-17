46 şok uygulamada 16 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince toplam 55 ekip ve 160 personelle gerçekleştirilen 46 şok uygulama neticesinde ; 7 bin 753 şahıs ve 2 bin 840 oto sorgusu yapıldı, 220 Park/Bahçe kontrol edildi, 16 aranan şahıs yakalandı, 17 Şahıs hakkında toplam 38,41 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 27 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 6 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.