46 yaşından sonra hafız oldu

Sivas'ta Kur'an kursu öğreticisi Fatma Gül Güven 46 yaşında başladığı hafızlık eğitimi 1.5 yılda tamamlayarak hafızlık belgesini İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'dan aldı.

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  • 02.01.2023 13:22
  • Güncelleme: 02.01.2023 13:22
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46 yaşından sonra hafız oldu
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Sivas’ta Kur’an kursu öğreticisi Fatma Gül Güven 46 yaşında başladığı hafızlık eğitimi 1.5 yılda tamamlayarak hafızlık belgesini İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya’dan aldı.

Sivas İl Müftülüğü Abdulvehhabi Gazi Yatılı Kız Kur’an Kursunda görevli Fatma Gül Güven, 46 yaşından sonra hafızlık çalışmasına başladı. Zeki Hayran İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulunda da görevli Fatma Gül Güven, boş vakitlerini değerlendirerek hafızlık eğitimine devam etti. Hafızlık sürecinin başarıyla yürüten Fatma Gül, Azimle çalışıldıktan sonra her şeyin başarılabileceğini ifade ederek, “Eşim ve ben diyabet hastası hastayız sağlık sorunlarımıza rağmen her gün ev işlerinden arta kalan zamanda Kur’an-ı Kerimi ezberleme gayreti içinde oldum. Bu süreçte eşimin bana çok büyük desteği oldu. İnsan azimle çalıştıktan sonra her şeyi başarabilir. Ama bahaneler arkasına sığınmak insana tembellikten başka bir şey kazandırmaz.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olan Güven, hafızlık belgesini almaya hak kazandı.

İl Müftülüğünde yapılan belge takdim programında konuşan Müftü Altunkaya, "Fatma Gül hocamızın kendi gayreti ile gerçekleştirdiği hafızlık eğitimi gerçekten takdire şayan ve din görevlilerine örnek bir davranış niteliğindedir. Hocamızı tebrik ediyor, Yüce kitabımızın ömür boyu kendisine yoldaş olmasını diliyor, kronik rahatsızlığı içinde geçmiş olun dileklerimi sunuyorum "dedi.

Altunkaya hafızlığını tamamlayan Kur’an kursu öğreticisi Fatma Gül Güven’i tebrik ederek belgesini takdim etti.

İHA

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