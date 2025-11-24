470 bin firma denetlendi: Uygulanan para cezası 2 milyar lirayı aştı

Ticaret Bakanlığı, Ocak-Ekim döneminde yapılan denetimlere dair veri yayınladı.

Buna göre; 1 Ocak ile 31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında 470 bin 37 firma ve 31 milyon 636 bin 141 ürün denetlendi ve belirlenen uygunsuzluk/usulsüzlükler nedeniyle toplamda 2 milyar 383 milyon 710 bin 426 lira idari para cezası uygulandı.

Bunun yanı sıra prosedürlere, yönetmeliklere uymayan 5 bin 52 gerçek/tüzel kişiye toplamda 936 milyon 328 bin 568 lira idari para cezası uygulandı. Haksız ticari uygulama ve ödeme süreçleri kapsamında 290 milyon 172 bin 371 lira, fahiş fiyat kapsamında 295 milyon 882 bin 345 lira, kuyum sektörü denetimlerinde 19 milyon 38 bin 653 lira, emlak sektörü içerisinde yapılan denetimlerde 88 milyon 653 bin 870 lira, otomotiv sektörü kapsamında yapılan uygulamalarda ise 193 milyon 890 bin 838 lira, ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerde ise 48 milyon 690 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün Ekim ayında yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ise 7 bin 467 firma denetlendi ve 162,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün Ekim ayında yapmış olduğu çalışmalarda ise 3 bin 630 firma denetlendi, 142 firmaya toplamda 57,1 milyon lira idari para cezası uygulandı ve bununla birlikte 29 bin 92 gerçek/tüzel kişi denetlendi. Bu denetimlerde ise bin 792 kişiye 548 milyon 958 bin 396 lira para cezası uygulandı.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerde belirlenen usulsüzlükler kapsamında ise 292 milyon 266 bin 321 lira para cezası uygulandı. Reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerinde 216 milyon 176 bin 586 lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde belirlenen usulsüzlükler kapsamında ise 40 milyon 515 bin 489 lira idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen incelemeler çerçevesinde ise 2024 yılı içerisinde 223 firmaya 7,7 milyar lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise “2025 yılının 10 ayında başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 196 firmaya, 11 milyar 461 milyon 294 bin 34 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.