5. Akkışla Dostluk Turnuvası, ilçe Kaymakamı Engin Atilla'nın başlama vuruşuyla başladı.

Açılışta ayrıca Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Ak Parti İlçe Başkanı Halil Burak, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özuzun, Chp İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Mhp İlçe Başkanı Mustafa Görgün, Tüfad İl Başkanı Ahmet Yıldız, TFF Kayseri İl Temsilcisi ASKF Başkanı Mutlu Önal, E.Ü. Spor Bilimleri Dekan Yrd. Serdar Sucan, Kayseri İl Hakem Temsicisi Ömer Murat Ülger, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Eski Futbolcu Antrenör Gökmen Başoğlu, Kayseri Çevik Kuvvet Müdürü Mustafa Topal, Kayseri PTT İl Müdürü Serhat Çalışkan, Kayseri Tarım İl Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Memursen il Temsilcisi Mehmet Emin Aslantürk, İlksan Kayseri Temsilcisi Selvettin Uluç, Önceki Dönem Smmm Başkanı Suat Özsoy, Saha Komserleri Derneği Kayseri şb Üyesi Hüseyin Güngör , Akkışla Dernek Başkanı Erol Sungur, Kululu Dernek Başkanı Ali Bayazıt, Manavuz Dernek Başkanı İbrahim Altındağ, Emekli Emniyet Amiri Ersel Şahin Gurbetçi Futbolcu Serdar Himmetoğlu, de katıldı.

Turnuvada bu sene 14 hafta boyunca 40 yaş üstü oyunculardan oluşan 12 takım mücadele edecek. Lig usulün oynanan maçlarda en çok puanı toplayan takım finale kalırken, ardından gelen 4 takım kendi aralarında eleme oynayarak ilk finalistin rakibi olacak. Yapılan final müsabakasının sonucunda da 5. Akkışla Dostluk Turnuvası şampiyonu belli olacak.

Turnuvanın her hafta 12 takım 15 hakem ve 500 yakın aşkın katılımcıyı bir araya getirdiğini söyleyen Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Alparslan Sungur, bu sene beşincisi düzenlenen turnuvanın basından sosyal medyadan ve mesaj gruplarından 30 bin kişi tarafından takip edildiğini belirtti. Sporun tanıştırıcı özelliğini her yönü ile kullanarak, çok güzel hatıralar ve dostluklar oluşturduğunu vurguladı.

Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Alpaslan Sungur Turnuvaya emek harcayan, sorumluluk üslenen Genel Koordinatör Bilal Yüce, Kenen Türk, Sedat Selvitop, Ünal Aslaner, Latif Gökalp, İbrahim Çamdal, Şeref Hanay, Abdulmuttalip Uluç, Burhan Şimşek, Mehmet Ercömert, Zeki Yılmazer, Sefa Yıldırım, Beyazıt Eröz, Dursun Ayyıldız, Mehmet Bozdağ, Mehmet Görgün’e sponsor olarak katkıda bulunan Ahmet Kaya, Ahmet Karaaslan, Ersel Şahin, Hamza Deringöl, Servet Duman, Osman Türk, Volkan Altındağ isimlerinin Akkışla için önemine vurgulayarak hepsine tek tek teşekkürlerini sunduğunu söyledi.