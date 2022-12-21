5 farklı hırsızlık olayının şüphelisi suçunu itiraf etti

Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ile yürütülen araştırmalarda; Talas - Mengücek Mahallesi'nde İ.Ş.’nin, Mengücek Mahallesi'nde S.Y.’nin, Ardıç Mahallesi'nde Z.A.’nın, Yazyurdu Mahallesi'nde S.B.’nin ve Kepez Mahallesi'nde H.D.’nin ikametlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının failinin M.A. olduğu belirlendi.

Bütün hırsızlıkları kiralık araçla yapan M.A. düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Suçunu itiraf eden M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.