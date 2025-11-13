5 günlük trafik denetimlerinde bin 756 sürücüye cezai işlem
Kayseri'de trafik kurallarını çeşitli maddelerden ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Gerçekleştirilen 5 günlük çalışma kapsamında 68 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 312 kişiye sürücü belgesiz - geçersiz araç kullanmaktan, 283 kişiye kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 5 günlük çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 68 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 312 kişiye sürücü belgesiz - geçersiz araç kullanmaktan, 283 kişiye kırmızı ışık ihlalinden, 592 kişiye cep telefonu, 14 kişiye egzoz araç kullanmaktan, 11 kişiye drift yapmak, 40 kişiye makas atma, 346 kişiye yüksek sesle müzik dinlemek, 7 kişiye ışık donanımı, 83 kişiye modifiyeli araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.