  • Haberler
  • Gündem
  • 5 günlük trafik denetimlerinde bin 756 sürücüye cezai işlem

5 günlük trafik denetimlerinde bin 756 sürücüye cezai işlem

Kayseri'de trafik kurallarını çeşitli maddelerden ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Gerçekleştirilen 5 günlük çalışma kapsamında 68 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 312 kişiye sürücü belgesiz - geçersiz araç kullanmaktan, 283 kişiye kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı.

5 günlük trafik denetimlerinde bin 756 sürücüye cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 5 günlük çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 68 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 312 kişiye sürücü belgesiz - geçersiz araç kullanmaktan, 283 kişiye kırmızı ışık ihlalinden, 592 kişiye cep telefonu, 14 kişiye egzoz araç kullanmaktan, 11 kişiye drift yapmak, 40 kişiye makas atma, 346 kişiye yüksek sesle müzik dinlemek, 7 kişiye ışık donanımı, 83 kişiye modifiyeli araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Arıkan: 'Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?'
Başkan Arıkan: “Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?”
Başkan Arıkan: '2025 Türkiye'sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil'
Başkan Arıkan: “2025 Türkiye’sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil”
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
MSB: 'Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti'
MSB: “Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti”
Başkan Arıkan: 'Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı'
Başkan Arıkan: ‘Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı’
Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!