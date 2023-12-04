5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 katlı binanın 2. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangında yaralanan olmadı.

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  • 04.12.2023 09:28
  • Güncelleme: 04.12.2023 10:24
5 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 5 katlı binanın 2. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangında yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taceddin Veli Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı binanın 2. katında, madde kullandığı iddia edilen S.Ç.’nin ikametinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik nedeniyle binayı tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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