5. Kayseri Yarı Maratonu için sayılı günler kaldı

Kayseri, 21 Eylül’de uluslararası spor camiasının gözlerini bir kez daha üzerine çekecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, şehri sporseverlerle buluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda Kayseri’nin kültürel ve doğal güzelliklerini dünya çapında tanıtma fırsatı sunacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 21 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayımın başladı. Geçen dört yılda büyük bir ilgiyle düzenlenen ve geleneksel hale gelen organizasyon, bu yıl da yine binlerce sporcuyu Kayseri’nin sokaklarına taşıyacak.

5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Parkurları

Bu yıl, 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurlarında yarışacak sporcular, hem şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedecek hem de büyük ödüller için mücadele edecek. 21K parkurunun start noktası Ordu Evi önünde olacak ve maraton, Sivas Caddesi boyunca devam ederek şehir merkezi üzerinden sona erecek. 10K parkuru ise daha kısa ama aynı derecede heyecanlı bir rotaya sahip. Halk Koşusu parkuru, amatör sporcuların katılımına açık olup, şehri daha yakından görmek isteyenler için ideal bir seçenek.

Uluslararası Katılım ve Ödüller

2024 yılında 13 farklı ülkeden 250 yabancı sporcunun katıldığı maratona, sporseverlerin ilgisi de büyük olmuştu. Kayseri, bu yıl 5’incisi düzenlenecek Uluslararası Yarı Maraton ile spor dünyasının dikkatini üzerine çekmeye hazırlanıyor. Organizasyona bu yıl da yoğun ilgi gösteriliyor. Aralarında Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Almanya, Endonezya, İran, Irak, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Mozambik, Rusya, Suriye, Tacikistan, Burundi, Etiyopya, Macaristan, Hollanda ve Tayvan’ın bulunduğu 19 ülkeden toplam 811 yabancı sporcu yarışta yer alacak.

Üstelik, maratona katılan sporcular sadece spor yaparak sağlıklı bir yaşam deneyimi yaşamakla kalmayacak, aynı zamanda toplam 1 milyon 864 bin TL’lik ödül için kıyasıya mücadele edecek.

Kayseri’nin "Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri" unvanını pekiştiren bu organizasyon, sadece Kayseri’ye değil, tüm Türkiye’ye prestij katıyor.

Çocuk Maratonu Katılımı Tamamlandı

5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamındaki Çocuk Maratonu kontenjanları, gösterilen yoğun ilgi üzerine doldu. Çocukların sporla tanışmasını hedefleyen bu etkinlik, Kayseri’nin spor kültürüne katkı sağlamak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

21 Eylül 2025’te gerçekleşecek olan bu büyük organizasyon, sadece sporcuları değil, tüm Kayseri halkını da bu muazzam festivale davet ediyor.