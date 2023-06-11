5 kilo 750 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler adliyede

Kayseri'de bavul içerisinde kente 5 kilo 750 gram uyuşturucu madde getiren 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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  • 11.06.2023 15:52
  • Güncelleme: 11.06.2023 19:02
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5 kilo 750 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler adliyede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bavul içerisinde kente 5 kilo 750 gram uyuşturucu madde getiren 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehirdeki uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda il dışından temin ettikleri uyuşturucuyu kentte piyasaya sürmeye çalışan T.A., İ.Ş. ve Ö.G. isimli şahıslar, 5 kilo 750 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan Ö.G.’nin ayrıca 5 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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