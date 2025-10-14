5 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi'nin 5 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre; Saadet Partisi’nin 2020’yle 2021, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Sol Parti’nin 2021 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.
Yüksek Mahkeme, esas inceleme sonucunda söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, tutarlı ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğu kararına vardı.