5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu İçin Geri Sayım Başladı

Maraton Detayları

Parkurlar

- 21K Parkuru: Ordu Evi önünden başlayarak Sivas Caddesi boyunca devam edecek. Cırgalan Tramvay Durağı’ndan dönüş yaparak şehir merkezi yönünde Mimar Sinan Kavşağı, Doğu Garajı Kavşağı, Tuna Kavşağı ve Fuzuli Kavşağı’nı geçerek tekrar Ordu Evi önündeki bitiş çizgisine ulaşacak.



- 10K Parkuru: Ordu Evi önünden başlayacak ve Sivas Caddesi boyunca devam ettikten sonra Doğu Garajı Kavşağı’ndan dönüş yapacak. Ardından Tuna Kavşağı ve Fuzuli Kavşağı’nı geçerek bitiş noktasına ulaşacak.

- Halk Koşusu Parkuru: Ordu Evi önünden başlayarak Sivas Caddesi boyunca devam edip İpeksaray Kavşağı’ndan dönüş yaparak Fuzuli Kavşağı üzerinden bitiş çizgisine ulaşacak.

Katılım ve Kayıt

Geçtiğimiz yıl 13 farklı ülkeden 250 yabancı sporcunun katıldığı maratona, bu yıl da büyük bir ilgi bekleniyor. 21 Eylül 2025’te saat 08.00’de başlayacak maratona katılmak isteyenler için kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com üzerinden devam ediyor. Kayıtların kapanmasına sadece 5 gün kaldı; son tarih 15 Eylül.

Ödüller

Maratonun ardından düzenlenecek ödül töreninde toplam 1 milyon 864 bin TL’lik ödül sahiplerini bulacak. Dereceye giren koşucular, ödüllerini maratonun ardından alacak.

Çocuklar İçin Özel Etkinlik

5’inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında, 20 Eylül’de 14.00’te 7-14 yaş arası çocuklara yönelik bir Çocuk Maratonu düzenlenecek. “Minik Adımlar Büyük Heyecana Dönüşüyor” sloganıyla gerçekleştirilecek bu etkinlik, genç sporculara fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak bu büyük organizasyona katılmak için geri sayım başladı!