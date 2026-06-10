5 Yıl Hapisle Aranan Komiser Yardımcısı Yakalandı

Kayseri'de, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.Y. (53), polis ekiplerince yakalandı.

5 Yıl Hapisle Aranan Komiser Yardımcısı Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı R.Y.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
 

Haber Merkezi

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