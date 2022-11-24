5 yıldır aranan suç makinesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

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  • 24.11.2022 17:45
  • Güncelleme: 24.11.2022 18:49
5 yıldır aranan suç makinesi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekiplerince gün içerisinde Niğde - Kayseri yol uygulama noktası, Mevlana, Osmanlı , Hürriyet mahallerinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; hakkında ’Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’, ’resmi belgede sahtecilik’, ’Kamu kurum ve kuruluşları gibi tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından yaklaşık 5 yıldır aranan ve toplamda 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö., ’Birden fazla kişi tarafından yağma’, ’basit yaralama’, ’suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’, ’hırsızlık’, ’resmi belgede sahtecilik’, ’çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’, ’motosiklet hırsızlığı’, ’kasten yaralama’ suçlarından aranan ve toplamda 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S., ’kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemsi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan aranan ve toplamda 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Y. ile birlikte 16 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 4’ü işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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