50 kişilik aşurenin maliyeti 762,5 lira

Kuruyemişçi Şuayip Çakmak, “Yarma fiyatları 35 liradan başlıyor. Fıstığımız 100 lira 140 lira arasında değişiyor. Fındık 500-600 bu fiyat aralıklarında. Badem 450-500 bantlarında diye devam ediyor. Geçen seneye kıyasla bu sene alışlarda bir miktar düşüş oldu 5 kiloluk kuruyemiş ve baklagil aldıklarında bunun maliyeti 762,5 lira gibi bir fiyata geliyor ” dedi.

Hz. Nuh tufanından günümüze kadar ulaşan ve zor şartlarda yapılmış bir yiyecek olan aşure, Muharrem ayının gelmesiyle birlikte yapılmaya başlandı. Henüz aşure yapmaya başlamayan vatandaşlar ise aşurelik malzeme alışverişine çıktı. Peki aşurelik malzeme fiyatları ne durumda ve aşure yapımında hangi malzemeler kullanılır?

Aşurelik malzemeler ve fiyatları hakkında konuşan Kuruyemişçi Şuayip Çakmak, “Aşurelik malzemelerimizin başında yarma geliyor. Bunun haricinde fasulye, nohut, su, şeker, fındık, fıstık, badem, ceviz gibi malzemeler yer almakta. Bunlar cebimize ve bütçemize göre aşureyi oluşturan etkenlerdir. Yarma fiyatları 35 liradan başlıyor. Fıstığımız 100 lira 140 lira arasında değişiyor. Fındık 500-600 bu fiyat aralıklarında. Badem 450-500 bantlarında, sarı üzüm 180 lira diye devam ediyor. Yine çok şükür geçen seneye kıyasla bu sene alışlarda bir miktar düşüş olsa da Allah bereket versin yine de alanlar var. Biliyorsunuz aşure yılda en az bir kez de olsa evimizde kaynamalı. Evimizin, soframızın ve kazanımızın bereketi oluşacak şekilde yapılır. Sadece kendimiz değil, konu komşuya dağıtılacak vaziyette yapar ve dağıtırız. Bu pazartesi aşure günü başladı. Geçen hafta pazartesiden de malzeme alımları başladı. Allah bereket versin geçen seneye kıyasla düşüş olsa da güzel satışlarımız var. Dediğim gibi bir parça etkileşim oluşuyor, ister istemez fiyatlar yansıyor ama bereket versin yine iyi. Geçen seneye kıyasla bir tık alım gücü etkilense de insanlar yine de aşurelik malzeme alıyor. Her insanın yılda en az bir kere bunu kaynatması gerekiyor diye düşünüyorum. Komşulara da dağıtmak için 50 kişilik bir aşure yapılmak istendiğinde kuruyemiş ve baklagil olarak;

• 2 kg yarma: 70 lira

• Yarım kg fasulye: 40 lira

• Yarım kg nohut: 40 lira

• Yarım kg sarı üzüm: 90 lira

• 250 gram fındık: 125 lira

• 250 gram badem: 120 lira

• 250 gram incir: 125 lira

• 250 gram ceviz içi: 92.5 lira

• Yarım kg fıstık: 60 lira

Toplam 5 kg malzeme ile 50 kişilik bir aşure yapıldığında kuruyemiş ve baklagilin maliyeti 762.5 liraya tekabül ediyor.

“AŞURE YAPACAĞIZ AMA MALZEMELER ÇOK PAHALI”

Aşurelik alışveriş yapan bir vatandaş, “Aşure yapacağız ama malzemeler çok pahalı, yapmak da zorundayız. Bir de kalabalık bir aileyiz. Aşure yapmasan da olmuyor, fiyatlardan dolayı nasıl alacaksın onu da bilemiyorsun. Aşureyi yapıyoruz, yaptıkça da komşulara dağıtıyoruz. Çünkü sevap; yapmadığımda da suçlu gibi hissediyorum kendimi. Aşurelik malzeme olarak fıstık, fındık, üzüm, kayısı, nohut, mercimek, fasulye ve yarma alacağız. Her şey pahalı keşke birazcık ucuzlasa” ifadelerini kullandı.