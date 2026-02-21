50 Metredeki Cami 5 Kilometre uzaklaştı: Teravih Mağduriyeti

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte teravih namazına gitmek isteyen mahalle sakinleri, cami sadece 50 metre uzaklıkta olmasına rağmen 5 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalıyor.

“Bir Alt Geçit Olsa 2 Dakikada Camiye Varırız”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Burada bir alt geçit yapılsa vatandaş 2 dakikada camisine ulaşır. Şimdi ise 5 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Bu sorun yıllardır dile getiriliyor ama çözüm üretilmedi” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Yaşlılar ve Hastalar Nasıl Gidecek?”

Mahalle Muhtarı Can Öcal, “Yaşlı bir vatandaşımızı düşünün, 5 kilometreyi nasıl yürüsün? Hastalarımızı nasıl karşıya geçirelim? Ramazan geldi, halk isyan ediyor. 2026’da değil, 2016’da yaşıyoruz sanki” sözleriyle mağduriyeti anlattı.

“Biz Tel Örgüye Karşı Değiliz, Geçiş İstiyoruz”

Mahalle sakinlerinden Turan Erciş, “Devlet tel örgü çektiyse bir sebebi vardır. Biz buna karşı değiliz. Ama geçiş yolu yapılmalı. Alt geçit istiyoruz” dedi.

“Alt Geçit İçin Yer Var”

Bir diğer mahalle sakini Mustafa Çırpar ise, “Alt geçit için müsait yerimiz var. Yapılsa herkes rahat eder. Ramazan’da camimize, bakkalımıza kolayca gider geliriz” diyerek çözüm önerisini dile getirdi.