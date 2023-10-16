50 Milyon TL'ye Yenilenen Ali Dağı Mesire Alanı Yeni Çehresi İle Hizmette

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli turistik ve yeşil alan merkezlerinden olan Ali Dağı Mesire Alanı’ndaki tadilat ve düzenleme çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sundu. Büyükşehir’in 50 milyon TL’ye yenilediği Ali Dağı Mesire Alanı yeni çehresine kavuştu.

Vatandaşların uğrak noktası olan Talas ilçesindeki Ali Dağı Mesire Alanı’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları ile yenilenen Ali Dağı Mesire Alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri protokolünün katıldığı resmi tanıtım töreniyle hizmete açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bin 800 rakıma sahip 45 bin metrekare alanda, şehri 180 derece gören konuma sahip olan Ali Dağı Mesire Alanı’nda 50 milyon TL’yi bulan bir yatırıma imza attı. Tüm piknik alanları yenilenip, piknik alan sayıları 110 adetten 143 âdete çıkarılırken, geniş aileler için düşünülen ormancı masaları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından planlanarak yerlerine konuldu. Her piknik alanı için özel olarak tasarlanıp, yerlerine yerleştirilmiş mangallar bulunurken, alan içerisinde bulunan 100 metrekare oturuma sahip olan wc’ler, mesire alanının kullanım yoğunluğuna ve konfor düzeyine göre arttırıldı ve 320 metrekareye çıkarılarak, havalandırma sistemleri yapıldı. Sahada farklı yerlerde toplamda 110 metrekare ibadet alanları oluşturan büyükşehir belediyesi ekipleri, çocuklar için ise mevcutta bulunan ancak ömrünü tamamlamış oyun grupları sökerek, yenilerinin montajı yapıp zeminine tartan pist ekledi. Basketbol sahalarının korkulukları yıpranmış ve zeminde bulunan kavlamalar nedeniyle sahalar kullanılamadığından dolayı söz konusu sorunlar giderilip potalar yenilendi. Minik bebekler için de emzirme odası tasarlayan ekipler, gerekli konforu maksimum düzeyde sağladı. Alan içerisinde toplamda 8 bin metrekare yürüyüş alanları yenilenirken, 5 bin metre bordür imalatı yapıldı. Saha içerinde kullanım yoğunluğuna yapılan tespitlerde yeni çeşmeler yapıldı. Yazları akşam sineması ve gösteri alanı olarak kullanılan tiyatro alanında bulunan hasarlar giderilip, koltuklar yenilenerek hazır hale getirildi. Büyükşehir ekipleri, merdivende bulunan konforsuzluğu giderip, bazalt taş ile 137 basamaklı Kayseri’deki en uzun merdiveni yaparak, hem görüntü hem de konfor açısından sağlıklı bir durum ortaya çıkardı. Yeşil alanlarda bulunan sulama hatları tümüyle yenilenirken, ayrıca elektrik hatları elden geçirilip sahayı aydınlatan projektörler değiştirildi ve merdiven kenarları dekoratif aydınlatmalar ile donatıldı. Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, 750 metreküp bitkisel dolgu toprağı kullanılarak alan tesviye eden ekipler, 8 bin metrekare rulo çim uygulaması ve alanın tamamında ağaçların budaması yaptı. Alanda, 114 kapalı kamelya, 32 açık kamelya, 8 salıncak kamelya,165 çöp kovası, 100 adet metal mangal, 2 ayrı alanda 1 adet kuleli oyun gurubu, 3 adet salıncak, 3 adet dönence, 3 adet tahterevalli, 3 adet zıpzıp montajları yapıldı. Ekipler, kartopu, lavanta, farekulağı, kurtbağrı, leylandi-mavi selvi gibi bitkilerden toplamda 8 bin adet dikim yaptı.

Büyükşehir’in 50 milyon TL’ye yenileme, tadilat ve çevre düzenleme yaptığı Ali Dağı Mesire Alanı böylelikle, yeni çehresine kavuştu.