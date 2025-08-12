50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde LGS Başarısı!

50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu, bu yıl LGS'de önemli bir başarıya imza attı. Öğrencilerinin gösterdiği üstün performansla dikkat çeken okul, çeşitli liselere kazanan öğrenci sayılarıyla öne çıkıyor:

- Fen Lisesi: 13 öğrenci

- Proje Anadolu Liseleri: 23 öğrenci

- Sosyal Bilimler: 4 öğrenci

- Proje İmam Hatip Lisesi: 65 öğrenci

- Havacılık ve Uzay Lisesi: 3 öğrenci

Bu başarıların yanı sıra, Ayşegül Güney, 2025 LGS sınavında tam puan olan 500 puan alarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak, dikkat çeken bir diğer nokta ise, yüzde 2'lik dilimde 19 öğrencinin bulunması. Bu durum, okulun akademik başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Dedeman İmam Hatip Ortaokulu, öğrencilerini yetiştirmeye ve başarılarını artırmaya devam ederken, bu yıl elde edilen sonuçlar, gelecekteki başarıların habercisi niteliğinde.