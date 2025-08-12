  • Haberler
  • Gündem
  • 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde LGS Başarısı!

50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde LGS Başarısı!

50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu, bu yıl LGS'de önemli bir başarıya imza attı. Öğrencilerinin gösterdiği üstün performansla dikkat çeken okul, çeşitli liselere kazanan öğrenci sayılarıyla öne çıkıyor:

50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde LGS Başarısı!

50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu, bu yıl LGS'de önemli bir başarıya imza attı. Öğrencilerinin gösterdiği üstün performansla dikkat çeken okul, çeşitli liselere kazanan öğrenci sayılarıyla öne çıkıyor:

- Fen Lisesi: 13 öğrenci
- Proje Anadolu Liseleri: 23 öğrenci
- Sosyal Bilimler: 4 öğrenci
- Proje İmam Hatip Lisesi: 65 öğrenci
- Havacılık ve Uzay Lisesi: 3 öğrenci

Bu başarıların yanı sıra, Ayşegül Güney, 2025 LGS sınavında tam puan olan 500 puan alarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak, dikkat çeken bir diğer nokta ise, yüzde 2'lik dilimde 19 öğrencinin bulunması. Bu durum, okulun akademik başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Dedeman İmam Hatip Ortaokulu, öğrencilerini yetiştirmeye ve başarılarını artırmaya devam ederken, bu yıl elde edilen sonuçlar, gelecekteki başarıların habercisi niteliğinde.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ehliyet almak isteyenler hangi aşamaları izlemeli?
Ehliyet almak isteyenler hangi aşamaları izlemeli?
Güneş saç derisini etkiliyor mu?
Güneş saç derisini etkiliyor mu?
Kayseri Şivesi: Anadolu'nun kalbinden yükselen kültürel miras
Kayseri Şivesi: Anadolu’nun kalbinden yükselen kültürel miras
Psikoloji bölümünü tercih eden öğrenciler nelere dikkat etmeli?
Psikoloji bölümünü tercih eden öğrenciler nelere dikkat etmeli?
Okandan, 'Şehrimizin adını temsil eden Meysu'nun, üretim ve istihdam alanındaki katkılarından gurur duyuyoruz'
Okandan, “Şehrimizin adını temsil eden Meysu’nun, üretim ve istihdam alanındaki katkılarından gurur duyuyoruz”
Kayseri'nin merak ettiği bu çarşıda tanıtım günleri başlıyor
Kayseri'nin merak ettiği bu çarşıda tanıtım günleri başlıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!