50. Yıl Dedeman İmam Hatip Lisesi'nde Ramazan Heyecanı

50. Yıl Dedeman İmam Hatip Lisesi tarafından 'Maarifin Kalbinde Ramazan Sokağı' isimli etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Ramazan Sokağı Koordinatörü Öğretmen Ali Demirbaş, '50.Yıl Dedeman İmam Hatip Lisesi olarak Ramazan'ın maarifin kalbinde, öğrencilerin gönlünde yerleşmesi için yıllardır yaptığımız etkinliklerimizi daha görünür hale getirdik. Tüm ay boyunca yapacağımız etkinliklerin burada bir lansmanını yapıyoruz. Yardım kampanyalarımızın, yetim kumbaralarımızın ve buradaki tüm Ramazan'a ait terimlerin ve kavramların öğrenci tarafından öğrenilmesini hedefliyoruz' dedi.

50. Yıl Dedeman İmam Hatip Lisesi tarafından ‘Maarifin Kalbinde Ramazan Sokağı’ isimli etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen katıldı. Etkinlikte konuşan Ramazan Sokağı Koordinatör Öğretmen Ali Demirbaş, yardım kampanyalarının ve Ramazan’a ait tüm terimlerin öğrenciler tarafından öğrenilmesini hedeflediklerini vurgulayarak, “50.Yıl Dedeman İmam Hatip Lisesi olarak Ramazan'ın maarifin kalbinde, öğrencilerin gönlünde yerleşmesi için yıllardır yaptığımız etkinliklerimizi daha görünür hale getirdik. Tüm ay boyunca yapacağımız etkinliklerin burada bir lansmanını yapıyoruz. Yardım kampanyalarımızın, yetim kumbaralarımızın ve buradaki tüm Ramazan'a ait terimlerin ve kavramların öğrenci tarafından öğrenilmesini hedefliyoruz. İtikaf, Zimem Defteri, Osmanlı'dan günümüze aktarılmış tüm iyiliklerin ve güzelliklerin öğrencilere yansıtılmasını istiyoruz. Teneffüs aralarında hatim programları, zeka oyunları, birçok takı atölyesi gibi atölyeyi de Ramazan boyunca koridorlarımızda etkin hale getiriyoruz. Okulumuz ciddi bir yardımsever kurum; öğrencilerimiz ve velilerimiz bu bakımdan çok duyarlılar. Bunu da geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de göstermek istiyoruz. Bu sokakla da yaptığımız tüm etkinlikleri bir arada göstermek istedik. Hazırladığımız bu sokağın Ramazan boyunca aktif ve hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

