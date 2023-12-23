50 yıldır soyadının hakkını veriyor

Sivas'ta sıcak demir dövme sanatıyla uğraşan Kadir Demirezen, 50 yıldır adeta soyadının hakkını veriyor.

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  • 23.12.2023 10:37
  • Güncelleme: 23.12.2023 11:11
50 yıldır soyadının hakkını veriyor
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Sivas’ta sıcak demir dövme sanatıyla uğraşan Kadir Demirezen, 50 yıldır adeta soyadının hakkını veriyor.

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan sıcak demir dövme mesleği, Sivas’ta yaşayan Kadir Demirezen (65) tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Eski Sanayi’de dükkanı bulunan ve dede mesleğini sürdüren Demirezen ilerleyen yaşına rağmen ilk gün ki aşkla mesleğini yapıyor. Soyadı gibi 50 yıldır demiri ezerek şekil veren Demirezen, nacak, balta, keser gibi aletler yaparak geçimini sağlıyor. Çırak bulamadığı için kendisi gibi yıllardır demircilik mesleğini yapan Ömer Faruk Kalabak usta ile birlikte demir döven Demirezen, Türkiye’nin birçok iline ve ilçesine iş yaptıklarını söyledi.

“Demiri döverken işlersin”

Kadir Demirezen, demirin dövülerek işlendiğini ifade ederek, “10 sene geriye gittiğimiz zaman bu meslekte bitti. Ama şimdi altın oldu. Bu işi yapan yok. Biz Türkiye’nin her il ve ilçesine iş yapıp gönderiyoruz. Oralarda tamamen bitmiş bu meslek. Çiftçinin neyi eksikse genelde onların tamiratlarını yapıyoruz. İşçi bulamadığımızdan Ömer usta ile ortak olduk. Beraber geçinip gidiyoruz. Çırak yok. Çırak olmadığı içinde bizde mağdur oluyoruz. Gündüz iyi ama akşamı bana sor. Kollar bacaklar ve ayaklar ağrıyor. Şimdiye kadar bu mesleği bırakmayı düşünmedim. Yine de bırakmayı düşünmüyorum. 50 senedir bu işi yapıyorum 30 senelik müşterim var. Demiri döverken işlersin. Sertleşir” dedi.

“Demir dövmek kolay değil”

Ömer Faruk Kalabak (63) demir dövmemenin kolay olmadığını belirterek, “10 yaşında bu işe başladım. Yaş 63, 53 senedir çalışıyorum. Memur olarak emekli oldum tekrar girdim bu işe. Zor bir iş. Demir dövmek kolay değil. Ziraat aletleri yapıyoruz. Balta, nacak, keser yeni olsun eski olsun tamiratlarıyla da uğraşıyoruz. Ziraat aletlerinden bir parça kırılsa bulamıyorlar, mecbur bize geliyorlar. Çünkü fabrika üretmiyor” diye konuştu.

İHA

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