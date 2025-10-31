500 bin Sosyal Konut Projesi için başvurular başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin başvurularının 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Başvuruların Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabileceği, ALO 181 telefon hattından veya http://toki.gov.tr adresinden ve http://evsahibiturkiye.gov.tr adresi üzerinden ise detaylı bilgi alınabileceği duyuruldu.