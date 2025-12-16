500 bin Sosyal Konut Projesi'nde başvurular bu hafta son

  • Haberler
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular e-Devlet'te 18 Aralık Perşembe, bankalarda 19 Aralık Cuma günü sona erecek.

81 ilde inşa edilecek olan 500 Bin Sosyal Konut Projesinde başvurular bu hafta sona erecek. E-Devlet'te 18 Aralık Perşembe, bankalarda 19 Aralık Cuma günü sona erecek. Projede 3 farklı tip konut yer alacak. 1+1 55 metrekare, 2+1 65 metrekare ve yine 2+1 80 metrekare evler satışa sunulacak. İlk kuralar ise 29 Aralık'ta çekilecek.

