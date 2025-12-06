500 bin sosyal konut projesinde başvuru sayısı 5 milyonu geçti



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde başvuruların 5 milyon 440 bine ulaştığını açıkladı. Öte yandan ilk kuralar 29 Aralık’ta çekilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine ilişkin başvuru sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 5 milyonu aşkın başvuru yapıldığını belirterek, “Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. 10 Kasım'da başlayan başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık, ilk kuraları inşallah 29 Aralık'ta çekeceğiz. Evlerimizin yapımına hızlı bir şekilde deprem bölgesinde, burada, 11 ilde, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde 600 bin konutun nasıl inşasını başlattıysak, 500 bin sosyal konut projemizi de aynı anlayışla, kararlıkla yürüteceğiz” dedi.