500 bin sosyal konut projesinde kuralar 29 Aralık'ta çekilecek

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projeye ilişkin başvuru süreci dün itibarıyla tamamlandı. Konutlar, 1+1 ve 2+1 tiplerinde; yatay mimari anlayışıyla, yerel ve geleneksel dokuya uyumlu şekilde projelendirilecek.

Projede sosyal gruplara özel kontenjanlar ayrıldı. Buna göre hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit yakınları ve gaziler, yüzde 5’ini engelli vatandaşlar, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu üç ve daha fazla çocuğu bulunan aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arasındaki gençler oluşturacak. Geriye kalan yüzde 40’lık bölüm ise diğer başvuru sahiplerine ayrıldı. Kayseri’ye ise 7 bin 562 konut inşa edilecek.