500 bin sosyal konutun 7 bin 562’si Kayseri’ye yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Yüzyılın projesi 500 bin konutun 81 kente göre dağılımını açıkladı. Buna göre Kayseri’de 7 bin 562 konut inşa edilecek.