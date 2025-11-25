500 kişilik alım için toplu iş görüşmesi gerçekleşecek
İŞKUR Kayseri 24 firmanın 90 farklı meslekte toplam 500 kişilik alım yapacağını ve toplu iş görüşmesi gerçekleştirileceğini duyurdu.
İŞKUR Kayseri 27 Kasım Perşembe günü saat 13:30'da 24 firmanın 90 farklı meslekte toplam 500 kişilik alım için toplu iş görüşmesi gerçekleştirileceğini açıkladı.
İŞKUR, “27 Kasım Perşembe günü saat 13:30’da, aşağıda isimleri belirtilen firmaların katılımıyla tüm iş arayanlara yönelik personel toplu görüşmesi/seçmesi yapılacaktır. Tüm iş arayan vatandaşlarımızı kurumumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.