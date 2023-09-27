500 milyonluk Erciyes Yolu'nda çalışmalar sürüyor

Kayseri’nin önemli arterlerinden biri olan Hacılar-Erciyes yolu yapım projesinde önemli bir viraja daha girildi. Yolun ilçe merkezine yakın olduğu bölgede de çalışmalara başlandığını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ilçesinin gelişimi için önemli bir adım olan Hacılar-Erciyes Yolu yapım projesinin hızla devam ettiğini söyledi.

Hacılar için birçok projeyi hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Özdoğan, Hacılar Erciyes yolu yapım projesinin sadece Hacılar için değil, aynı zamanda Kayseri için de büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Erciyes yolu projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan, "Yolumuz, Develi ile Kayseri merkezi gibi önemli bölgeler arasındaki bağlantıyı güçlendirecek. Bu proje, iş dünyası, hastaneler ve diğer önemli tesisler için daha hızlı ve verimli bir ulaşım sağlayacak" dedi.

Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilindiği gibi yol, medeniyetin temel taşlarından biri ve geçmişte yaşanan acı olaylar bu gerçeği daha da vurguluyor. Biz göreve geldiğimizde, bu yolun güncellenmesi ve genişletilmesi gerektiğini biliyorduk. Halkımızın bu konudaki taleplerini de göz önünde bulundurduk. Siyasette önemli bir ilke vardır: Makul talepleri takip etmek ve gerçekleştirmektir. Biz, bu ilkeyi hem makul taleplerle hem de etkili bir takip yöntemiyle uygulayarak Erciyes Yolu projesini hayata geçirmeye karar verdik. Hacılar - Erciyes Yolu projesi, 2023 Türkiye’sine yakışır bir altyapı oluşturmak amacıyla yürütülen büyük bir projedir. Bu proje, hem imar uygulamalarını düzene sokmuş olacak hem de vatandaşlarımızın daha rahat ve hızlı bir şekilde Erciyes Dağı’na ulaşmasını sağlayacaktır. Yolun genişletilmesi ve güncellenmesi, zaman ve yakıt tasarrufu açısından da büyük öneme sahiptir. Toplamda 8 kilometrelik bir yol olan Erciyes Yolu’nun yapım sürecinde karayolu kamulaştırma işlemleri ve yol açma işlemleri titizlikle takip ediliyor. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu yatırımın yaklaşık 500 milyon liralık bir bütçeye sahip olduğunu da belirtmek isterim."

Yol yapım çalışmalarında ilçe merkezine yakın olan bölgede de başlandığını ifade eden Başkan Özdoğan, "Proje çerçevesinde yapılan yıkım işlemleri ve virajlarda kaçış rampalarının oluşturulması da güvenliği artıracak önemli adımlardır. Ancak unutmayalım ki, sürücülerin dikkati ve araç bakımının da kazaların önlenmesinde büyük bir rolü var. Erciyes yolu yapım projesi, inşallah ilçemizin büyümesine ve gelişmesine büyük bir katkı sağlayacak. Bu projenin tamamlanmasıyla ilçemizin ulaşım altyapısı modernleşecek ve daha yaşanabilir alanlar oluşturulacak. İlerleyen süreçte mevcut belediye binası yakınındaki geçişlerin artırılması ve ilçe merkezine daha hızlı bir araç trafiği sağlanması için de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sonuç olarak, Erciyes yolu projesi Hacılarımızın geleceği için büyük bir öneme sahip. Bu projenin tamamlanmasıyla ilçemiz daha da büyüyecek ve gelişecektir. Bizlere katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.