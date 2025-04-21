508 Yıllık Gelenek: Yağmur ve Şükür Duası Programı Yapıldı

508 yıldır süregelen geleneğin, birlik ve beraberliğin, toprağa ve emeğe verilen değerin göstergesi olduğu vurgulandı. Programda, katılımcıların bereketli bir tarım sezonu geçirmesi temenni edildi. Toprağın yağmurla buluşması için dualar edildi ve emeklerin karşılığının alınması dile getirildi.

Etkinlik sırasında, kırsal mahallelerin ihtiyaçları üzerinde durularak, bu ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanmasına yönelik çabaların devam edeceği ifade edildi. Kırsal hizmetlerin daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

Programın sonunda ise “Başkan Sizi Dinliyor” etkinliği kapsamında, vatandaşların talep ve önerileri dinlendi ve mahalle sakinleriyle keyifli sohbetler yapıldı. Yemliha Mahallesi’ndeki bu gelenek, hem geçmişe sahip çıkmak hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirmek adına önemli bir anlam taşıyor.