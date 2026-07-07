52,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de, karşılıksız çek düzenlemek suçundan hakkında kesinleşmiş 52 yıl 6 ay 16 gün hapis cezası bulunan S.K. (49), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, karşılıksız çek düzenlemek suçundan hakkında kesinleşmiş 52 yıl 6 ay 16 gün hapis cezası bulunan S.K.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.