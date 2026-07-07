52,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, karşılıksız çek düzenlemek suçundan hakkında kesinleşmiş 52 yıl 6 ay 16 gün hapis cezası bulunan S.K. (49), polis ekiplerince yakalandı.

52,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, karşılıksız çek düzenlemek suçundan hakkında kesinleşmiş 52 yıl 6 ay 16 gün hapis cezası bulunan S.K.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Haber Merkezi

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