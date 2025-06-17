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520 paket kaçak sigara ele geçirildi                                                

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Kayseri-Malatya yolunda icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan tırlarda toplam 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

520 paket kaçak sigara ele geçirildi                                                

Kayseri İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Talas, Tomarza ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmalarda;

Kayseri-Malatya yolunda icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan M.Z. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan tırda 240 paket muhtelif markalarda bandrolsüz bandrolsüz kaçak sigara ile kimlik sorgusu için durdurulan E.E. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan tıra çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu 280 paket olmak üzere toplam 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Merkezi

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